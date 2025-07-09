Бывший защитник «Барселоны» может перейти в «Спартак»

Окружение бразильского защитника «Милана» Эмерсона Рояла готово обсудить переход футболиста в «Спартак» ближе к концу летнего трансферного окна, узнало Metaratings.ru . По его данным, представители 26-летнего бразильца получили предложение красно-белых, но игрок пока не сильно заинтересован в продолжении карьеры в России.

Ранее Telegram-канал «Мы все больны футболом» утверждал, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао пытался связаться с представителями бразильца через испанских посредников. Metaratings.ru пишет, что трансфер возможен — «Милан» тоже готов рассматривать предложения клубов, желающих приобрести защитника.

За прошлый сезон Эмерсон Роял, ранее выступавший за «Барселону» и «Тоттенхэм», провел 26 матчей за миланцев и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 9 млн евро.

Тем временем бразильский «Фламенго» предложил 10 000 000 евро за трансфер полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.