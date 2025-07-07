В Бразилии предложили 10 млн евро за игрока «Спартака»

Metarings.ru: «Спартак» не готов отпускать Барко во «Фламенго» за 10 млн евро

Бразильский «Фламенго» предложил 10 000 000 евро за трансфер полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Это последнее предложение команды по покупке 26-летнего аргентинца, утверждает Metarings.ru .

По данным издания, красно-белые не готовы отпускать футболиста за такую сумму. Сам Барко также не изъявил желания покинуть стан московской команды.

Аргентинец выступает за «Спартак» с августа 2024 года. За 36 матчей Барко забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 14 млн евро.

Ранее «Спартаку» предложили рассмотреть испанского защитника «Марселя» Поля Лирола.

