Видео: беспилотник рухнул на Белгород-арену
В Белгороде беспилотник ВСУ прилетел в спортивную арену
Фото - © Baza
В Сети появилось видео, на котором видно, как украинский беспилотник рухнул прямо на Белгород-арену. В спортивном комплексе начался пожар, сообщает Baza.
Кадры снимал очевидец из дома напротив. На них можно увидеть, как украинский БПЛА врезается в арену, раздается взрыв, после чего видео обрывается.
После падения беспилотника начался пожар. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия.
Ранее Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ. В результате происшествия различные повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также гражданские автомобили.