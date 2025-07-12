Видео: беспилотник рухнул на Белгород-арену

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В Белгороде беспилотник ВСУ прилетел в спортивную арену

В Сети появилось видео, на котором видно, как украинский беспилотник рухнул прямо на Белгород-арену. В спортивном комплексе начался пожар, сообщает Baza .

Кадры снимал очевидец из дома напротив. На них можно увидеть, как украинский БПЛА врезается в арену, раздается взрыв, после чего видео обрывается.

После падения беспилотника начался пожар. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия.

Ранее Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ. В результате происшествия различные повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также гражданские автомобили.