Обстреляли дома и машины: Гладков о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествия различные повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также гражданские автомобили, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде обломки сбитого украинского дрона посекли фасад и балкон в многоквартирном жилом доме. Также из-за этого падения частей беспилотника разные повреждения получили четыре гражданских автомобиля.

«Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и организовали оцепление, а также эвакуировали людей из здания для проведения осмотра и обследования территории», — рассказал Гладков.

Белгород — не единственный город, который ВСУ атаковали 11 июля. Так, обстрелу подверглось село Смородино Грайворонского округа. Там посекло осколками частный дом и хозяйственную постройку. В Краснояружском районе в селе Теребрено также посекло частный дом, а в Шебекино от детонации вражеского дрона выбило окна в двух многоквартирных домах, а также посекло осколками две машины и перебило линию электропередачи.

Информации о пострадавших не поступало. Нанесенный ущерб оценивается компетентными специалистами.

Ранее ВСУ во время атаки на Белгородскую область травмировали мирную жительницу. Происшествие случилось в селе Головчино Грайворонского округа.