Вашингтонский аэропорт имени Рейгана приостановил работу из-за ЧП
Вашингтонский аэропорт приостановил работу из-за ЧП с самолетом
Вашингтонский аэропорт имени Рейгана в США приостановил работу из-за ЧП с воздушным судном, сообщает РИА Новости.
Об изменении работы воздушной гавани сообщил американский авиарегулятор.
«Все взлеты и посадки в DCA остановлены. Сотрудники экстренных служб реагируют на инцидент с самолетом на аэродроме. Терминал остается открытым», — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся.
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