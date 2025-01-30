Вашингтонский аэропорт имени Рейгана приостановил работу из-за ЧП

Вашингтонский аэропорт имени Рейгана в США приостановил работу из-за ЧП с воздушным судном, сообщает РИА Новости .

Об изменении работы воздушной гавани сообщил американский авиарегулятор.

«Все взлеты и посадки в DCA остановлены. Сотрудники экстренных служб реагируют на инцидент с самолетом на аэродроме. Терминал остается открытым», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводятся.

Ранее на Аляске во время тренировочного полета разбился американский истребитель F-35. Пилот выжил.