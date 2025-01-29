На Аляске разбился американский военный истребитель F-35
На Аляске разбился американский истребитель F-35. Онпотерпел крушение во время полета на авиабазе Эйлсон, сообщает SHOT.
Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. На опубликованных кадрах видно, как истребитель кружится в воздухе и стремительно падает, после чего происходит сильный взрыв.
К счастью, пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить спекуляции в средствах массовой информации на тему авиакатастрофы в Актау и дождаться окончательных итогов расследования происшествия.