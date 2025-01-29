На Аляске разбился американский военный истребитель F-35

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На Аляске разбился американский истребитель F-35. Онпотерпел крушение во время полета на авиабазе Эйлсон, сообщает SHOT .

Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. На опубликованных кадрах видно, как истребитель кружится в воздухе и стремительно падает, после чего происходит сильный взрыв.

К счастью, пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить спекуляции в средствах массовой информации на тему авиакатастрофы в Актау и дождаться окончательных итогов расследования происшествия.