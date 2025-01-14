Лавров призвал не спекулировать на слухах о причинах авиакатастрофы в Актау
Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить спекуляции в средствах массовой информации на тему авиакатастрофы в Актау и дождаться окончательных итогов расследования происшествия, сообщает «Царьград».
Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29.
По словам Лаврова, «нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией с черных ящиков».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Алиева о том, что инцидент хотят «замять», отметил, что Россия заинтересована в «объективном беспристрастном расследовании» авиакатастрофы.