Лавров призвал не спекулировать на слухах о причинах авиакатастрофы в Актау

Лавров: спекуляции в СМИ о ЧП в Актау не подтверждаются данными черных ящиков

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить спекуляции в средствах массовой информации на тему авиакатастрофы в Актау и дождаться окончательных итогов расследования происшествия, сообщает «Царьград» .

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29.

По словам Лаврова, «нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией с черных ящиков».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Алиева о том, что инцидент хотят «замять», отметил, что Россия заинтересована в «объективном беспристрастном расследовании» авиакатастрофы.