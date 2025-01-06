Алиев требует наказать виновных по делу о крушении самолета AZAL в Казахстане

Алиев: вина за гибель граждан страны в авиакатастрофе в Актау лежит на России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау на западе республики Казахстан, сообщает РИА Новости .

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях РФ», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку требует справедливого наказания виновных в авиакатастрофе с азербайджанским лайнером, а также «полной прозрачности и человеческого поведения» от представителей России.

Алиев добавил, что в настоящее время специалисты расшифровывают записи черных ящиков. В ближайшее время будет обнародован предварительный результат.

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский лайнер Embraer 190 рухнул вблизи аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек, в том числе двое членов экипажа.