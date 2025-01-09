Путин дважды созванивался с Алиевым после авиакатастрофы в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин провел два телефонных разговора с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау на западе Казахстана, сообщает РБК .

О том, что Путин и Алиев дважды созванивались, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что во время первого разговора российский лидер принес своему коллеге извинения и высказал сожаление по поводу крушения лайнера.

Кроме того, Путин во время беседы с Алиевым рассказал, что дал необходимые поручения следственным органам. Он отметил, что со стороны РФ оказывается содействие в расследовании авиакатастрофы.

Подобными словами Песков прокомментировал заявление президента Азербайджана о том, что происходит попытка «замять инцидент» с авиакатастрофой. Пресс-секретарь российского лидера заверил, что Россия заинтересована в «абсолютно объективном беспристрастном расследовании» крушения самолета.

Ранее Алиев потребовал наказать виновных по делу о крушении самолета AZAL в Казахстане. Он отметил, что специалисты уже расшифровывают записи черных ящиков.

25 декабря самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, рухнул вблизи аэропорта Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29.