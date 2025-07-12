Возлюбленный подарил певице Славе роскошное кольцо с изумрудом
Известная российская певица Слава похвасталась роскошным кольцом с изумрудом, которое ей подарил возлюбленный Анатолий Данилицкий, сообщает журнал Super.ru.
При этом 45-летняя исполнительница хита «Попутчица» не назвала стоимость подаренного бизнесменом ювелирного изделия.
Поклонники уже выразили свое восхищение впечатляющим подарком. Однако нашлись и те, кто выразил сомнения в романтической чистоте намерений. Всего пару недель назад в своих сторис Слава рассказывала о своих душевных терзаниях, о том, что «ее не ценят», и даже намекала на предательство. При этом других подробностей певица не привела.
Кроме того, поклонники шутят, что «изумруд лечит лучше любого психолога». Не исключено, что столь дорогой подарок — попытка загладить вину за прежние обиды.
Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова начала собирать полные залы школьников и студентов. В связи с внезапно вернувшейся популярностью певица увеличила количество концертов.