Возлюбленный подарил певице Славе роскошное кольцо с изумрудом

При этом 45-летняя исполнительница хита «Попутчица» не назвала стоимость подаренного бизнесменом ювелирного изделия.

Поклонники уже выразили свое восхищение впечатляющим подарком. Однако нашлись и те, кто выразил сомнения в романтической чистоте намерений. Всего пару недель назад в своих сторис Слава рассказывала о своих душевных терзаниях, о том, что «ее не ценят», и даже намекала на предательство. При этом других подробностей певица не привела.

Кроме того, поклонники шутят, что «изумруд лечит лучше любого психолога». Не исключено, что столь дорогой подарок — попытка загладить вину за прежние обиды.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова начала собирать полные залы школьников и студентов. В связи с внезапно вернувшейся популярностью певица увеличила количество концертов.