Кадышева уже не в тренде: Татьяна Буланова начала собирать полные залы зумеров

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова начала собирать полные залы школьников и студентов. График корпоративов новой любимицы подростков расписан почти на все лето, сообщает SHOT .

В соцсети TikTok набирают популярность видео с зумерских вечеринок, на которых звучат песни Булановой. Так, школьники и студенты рыдают под «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный» и другие хиты 56-летней звезды 90-х.

В связи с внезапно вернувшейся популярностью Буланова увеличила количество концертов. Летом они пройдут в Москве и Санкт- Петербурге, а также будет тур по Краснодарскому краю. Билеты на выступления певицы стали раскупать как горячие пирожки.

При этом Буланова готова подстроиться под любой бюджет: за 800 тыс. рублей певица предлагает 20 минут выступления, за 1 млн рублей — 40 минут, а за 1,5 млн рублей — целый час. В ее райдере нет ничего лишнего, даже билеты на самолет и поезд в некоторых случаях артистка готова оплатить самостоятельно.