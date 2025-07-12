Артема Дзюбу разыскивают судебные приставы

В отношении Дзюбы возбуждено исполнительное производство. В апреле спортсмен неправильно припарковал свой Mercedes, а затем несколько месяцев игнорировал оплату штрафа. Приставы разыскивают футболиста за долг в 4500 рублей.

При этом всего у Дзюбы накопилось 12 неоплаченных штрафов на сумму 20 000 рублей. На Mercedes он ездит с 2019 года. За это время он нарушил ПДД 396 раз. В том числе Дзюба не пристегивался, разговаривал по телефону за рулем, превышал скорость. Нарушения обошлись ему в 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что 27-летний Гейдар Алиев, сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, имеет долг по налогам в размере около 946 тысяч рублей за свой дом в престижном коттеджном поселке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе.