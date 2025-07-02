Сын президента Азербайджана Алиева должен налоговой РФ почти 1 млн рублей

27-летний Гейдар Алиев, сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, имеет долг по налогам в размере около 946 тысяч рублей за свой дом в престижном коттеджном поселке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе, об этом сообщает Mash .

Налоговая служба Подмосковья неоднократно обращалась в суд и получала распоряжение о взыскании долга с Алиева-младшего. Однако из-за неточности в дате рождения сына азербайджанского лидера на один день на сайте Федеральной службы судебных приставов поиск его задолженностей может быть затруднен.

Роскошный особняк площадью 1600 квадратных метров оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей или 35 миллионов долларов по актуальному курсу на 2 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что отношения между Москвой и Баку стали напряженными в течение последних дней. Это связано с массовым задержанием в Екатеринбурге азербайджанской диаспоры, в ходе которой погибли братья Сафаровы.

Официальная версия следствия гласит, что смерть братьев наступила в результате острой коронарной недостаточности.