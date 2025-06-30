В Баку проверят тела погибших, причастных к убийствам в Екатеринбурге

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В столице Азербайджана продолжают расследование убийств в Екатеринбурге

В Азербайджане проведут повторную экспертизу тел погибших азербайджанцев, по версии следствия, причастных к убийствам в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в агентстве АПА в понедельник, проверка назначена на сегодня или завтра, точная дата уточняется.

«Их тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиева», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, один из обвиняемых умер вследствие сердечной недостаточности, причины смерти второго пока выясняются. Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых суд 29 июня арестовал до 19 июля. Все они имели российское гражданство.

По данным правоохранительных органов, погибшие подозреваемые состояли в этнической преступной группировке и могли быть причастны к преступлениям в столице Урала.