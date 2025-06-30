В Баку проверят тела погибших, причастных к убийствам в Екатеринбурге
В Азербайджане проведут повторную экспертизу тел погибших азербайджанцев, по версии следствия, причастных к убийствам в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах, сообщает «Царьград».
Как уточнили в агентстве АПА в понедельник, проверка назначена на сегодня или завтра, точная дата уточняется.
«Их тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиева», — говорится в сообщении.
По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, один из обвиняемых умер вследствие сердечной недостаточности, причины смерти второго пока выясняются. Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых суд 29 июня арестовал до 19 июля. Все они имели российское гражданство.
По данным правоохранительных органов, погибшие подозреваемые состояли в этнической преступной группировке и могли быть причастны к преступлениям в столице Урала.