Спортагент Закарян: представители фигурного катания РФ были в рухнувшем самолете

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту пассажирского рейса, который рухнул в Вашингтоне, находились представители российской школы фигурного катания. Об этом сообщает «Матч ТВ» .

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (Канзас), при посадке он столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение около Вашингтона. На борту лайнера находились 64 человека.

По предварительной информации, там могли находиться фигуристы.

«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были», — сказал Закарян.

По меньшей мере 19 тел погибших достали из реки Потомак, куда упал самолет. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка диспетчера.