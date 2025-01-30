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19 тел погибших при столкновении самолета и вертолета извлекли из реки в США

По меньшей мере 19 тел погибших извлекли из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета и вертолета около американского аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает ТАСС .

Об этом пишет портал BNO News. В воздухе столкнулись самолет American Airlines и вертолет Blackhawk.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. Сенатор Тед Круз сообщил, что в результате крушения есть погибшие. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что главе государства Дональду Трампу доложили о катастрофе.