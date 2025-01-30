Человеческий фактор: названа причина столкновения самолета и вертолета в США

Ошибка диспетчера могла привести к столкновению пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета UH-60 Black Hawk над Вашингтоном, сообщает SHOT .

Предварительно, диспетчер уточнил у экипажа вертолета, находится ли Bombardier в их зоне видимости, и получил утвердительный ответ. После этого на Black Hawk запросили «визуальное эшелонирование» для совершение маневра во избежание столкновения с гражданским бортом.

В это время вертолет продолжал двигаться на одной высоте, а самолет шел на снижение. Диспетчер не подал экипажу Black Hawk сигнал о смене курса без изменения высоты. В результате Bombardier «брюхом» прочертил по вертолету.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, как самолет снижается, а потом ночное небо озаряет яркая вспышка. Black Hawk выполнял учебный полет и следовал с базы, которая находится в 40 км от Вашингтона.

На месте крушения организована работа экстренных служб и сотрудников ФБР. Из реки Потомак достали 19 тел погибших.

Вашингтонский аэропорт будет закрыт до 5 утра 31 января.