Опубликовано видео столкновения пассажирского самолета и вертолета в США

SHOT разместил видеоролик с кадрами столкновения пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Blackhawk над Вашингтоном в США.

Там видно, как летит самолет, а потом в ночном небе — яркая вспышка от столкновения. Оно, судя по всему, было снято на видеорегистратор автомобиля.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. Сенатор Тед Круз сообщил, что в результате крушения есть погибшие. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа. Из реки Потомак на месте ЧП достали четырех человек.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что главе государства Дональду Трампу доложили о катастрофе.