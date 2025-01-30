Федерация фигурного катания РФ: разбившиеся спортсмены были гражданами США

сегодня в 11:01

Фигуристы, которые находились на борту разбившегося в США самолета, были американскими гражданами, сообщает SHOT .

В федерации фигурного катания на коньках РФ заявили, что российских спортсменов там быть не могло. Поэтому федерация не комментирует эту трагедию.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа.

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту пассажирского рейса, который рухнул в Вашингтоне, находились представители российской школы фигурного катания. Позднее появилась информация, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын Максим. Всего в рухнувшем самолете летели минимум 14 фигуристов.