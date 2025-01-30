Минимум 14 фигуристов находились на борту рухнувшего в США самолета

Американский фигурист Джон Маравилла заявил, что на борту самолета Bombardier, рухнувшего в Вашингтоне, было минимум 14 фигуристов, сообщает РИА Новости .

По его словам, в самолете также находилось несколько тренеров и родители фигуристов. При этом спортсмен отказался назвать имена тех, кто летел данным рейсом.

Ранее стало известно, что на борту потерпевшего крушение Bombardier были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

По словам спортагента Ари Закаряна, данным рейсом летели представители российской школы фигурного катания — спортсмены и бывшие российские тренеры.

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак.

На борту лайнера находились 64 человека. Из воды достали 19 тел погибших.