Сын фигуристов Шишковой и Наумова был на борту рухнувшего в Вашингтоне самолета

На борту разбившегося самолета Bombardier CRJ700 находился 23-летний фигурист Максим Наумов — сын фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Он участвовал в чемпионате США, сообщает SHOT .

Молодой фигурист выступает за американскую сборную. На чемпионате в Канзасе он занял четвертое место из-за падения во время проката.

Его родители в паре выступали в сборной СССР и России. В 1994 году они выиграли чемпионат мира. В 1995 году фигуристы поженились, а через три года уехали в США. По предварительным данным, они тоже находились на борту упавшего самолета.

Ранее спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту пассажирского рейса, который рухнул в Вашингтоне, находились представители российской школы фигурного катания.

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (Канзас), при посадке он столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение около Вашингтона. На борту лайнера находились 64 человека.