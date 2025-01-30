Бывшая советская фигуристка Волянская была в разбившемся в США самолете

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская находилась на борту самолета Bombardier, разбившегося в Вашингтоне, сообщает Матч ТВ .

Волянская являлась тренером команды Ashburn Ice House из Вирджинии. Она возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Еще в списках пассажиров разбившегося борта значатся чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим. 23-летний спортсмен был участником чемпионата.

Как ранее заявил американский фигурист Джон Маравилла, в рухнувшем самолете находились минимум 14 фигуристов, их родители, несколько тренеров.

Спортагент Ари Закарян уточнял, что данным рейсом летели представители российской школы фигурного катания.

Bombardier CRJ700 American Airlines, выполнявший рейс 5342, при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. Ведутся поисково-спасательные работы.