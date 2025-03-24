Переговоры РФ — США по Украине начались в Эр-Рияде

В саудовском Эр-Рияде начались переговоры между делегациями России и США, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее российские переговорщики прибыли в гостиницу The Ritz-Carlton , где состоятся консультации.

Российскую делегацию на переговорах возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, заявлял помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Беседа и Карасин — опытные переговорщики, разбирающиеся в международной политике.

Сегодня российская и американская делегации обсудят в том числе урегулирование кризиса на Украине.

23 марта в Эр-Рияде также прошли переговоры между Украиной и США.

До этого российско-американские переговоры проходили в Эр-Рияде 18 марта. Глава МИД России Сергей Лавров после консультаций заявлял, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы.