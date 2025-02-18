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Лавров заявил, что США стали лучше понимать позицию России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию РФ, сообщает ТАСС .

«Разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга», — заявил глава российского дипломатического ведомства.

Лавров добавил, что позиция Москвы была подробно изложена на основе многократных выступлений главы российского государства Владимира Путина.

Переговоры между делегациями РФ и США прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Беседа длилась около 4,5 часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в Эр-Рияде состоялся «серьезный разговор по всем вопросам».