Лавров заявил, что США стали лучше понимать позицию России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию РФ, сообщает ТАСС.
«Разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга», — заявил глава российского дипломатического ведомства.
Лавров добавил, что позиция Москвы была подробно изложена на основе многократных выступлений главы российского государства Владимира Путина.
Переговоры между делегациями РФ и США прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Беседа длилась около 4,5 часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в Эр-Рияде состоялся «серьезный разговор по всем вопросам».