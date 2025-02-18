Ушаков: в Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор

Во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде состоялся «серьезный разговор по всем вопросам», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости .

Переговоры длились 4,5 часа. Во время мероприятия стороны обсудили все вопросы, которые их интересовали.

Ушаков отметил, что в целом разговор был «очень серьезным».

Также он добавил, что пока трудно сказать, сближается ли Москва и Вашингтон, но во время переговоров обсуждалась и эта тема.

Переговоры между Россией и США прошли во вторник в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали отношения двух стран, а также поговорили на тему урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Ушаков отметил, что РФ и США готовят отдельные команды к переговорам по Украине. Они скоро начнут контактировать.