Ушаков: в Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор
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Во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде состоялся «серьезный разговор по всем вопросам», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры длились 4,5 часа. Во время мероприятия стороны обсудили все вопросы, которые их интересовали.
Ушаков отметил, что в целом разговор был «очень серьезным».
Также он добавил, что пока трудно сказать, сближается ли Москва и Вашингтон, но во время переговоров обсуждалась и эта тема.
Переговоры между Россией и США прошли во вторник в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали отношения двух стран, а также поговорили на тему урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Ушаков отметил, что РФ и США готовят отдельные команды к переговорам по Украине. Они скоро начнут контактировать.