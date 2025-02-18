Ушаков: переговорщики РФ и США вступят в контакт для урегулирования на Украине

Отдельные команды переговорщиков РФ и США начнут контактировать по вопросу урегулирования на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Пока неясно, кто войдет в переговорную делегацию Москвы, сообщает ТАСС .

«Мы обсуждали, изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт», — сказал помощник президента Владимира Путина в эфире Первого канала.

По словам Ушакова, Москва и Вашингтон назначат переговорщиков, которые приступят к контактам по вопросу украинского кризиса. Он отметил, что Владимир Путин сам выберет членов делегации после того, как Кремль узнает состав американской переговорной команды.

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может пройти на следующей неделе. На переговорах в Эр-Рияде делегации также обсуждали саммит на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами.