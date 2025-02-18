Все идет стремительно: Bloomberg сообщил, когда Путин и Трамп могут встретиться

Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться лично на следующей неделе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести личную встречу на следующей неделе, сообщает Bloomberg . По прогнозам агентства, сегодняшние переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде «могут проложить путь» к саммиту двух политиков.

18 февраля в переговорах РФ — США в столице Саудовской Аравии поучаствовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Белого дома Майк Вальц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Ушаков отметил, что главная задача прошедших консультаций — «начать реальную нормализацию» отношений между Москвой и Вашингтоном. Он добавлял, что в ходе переговоров обсудят ожидаемую встречу Трампа и Путина и возможность будущих контактов по урегулированию на Украине.

Ранее президенты России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. В Кремле заявляли, что тон беседы Путина и Трампа был доброжелательным.