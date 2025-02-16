Песков раскрыл новые детали разговора Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что, судя по расшифровке телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, тональность беседы была доброжелательной, но в то же время конструктивной, об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Зарубин также спросил у Пескова, кто в момент телефонных переговоров был рядом с Путиным.

«Обычно президент ведет телефонные разговоры, и его в этот момент… Ему никто не составляет компанию. Обычно. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которых он считает необходимыми для обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что с записью телефонного разговора ознакомились все помощники Путина, которые должны были с ней ознакомиться. Тональность диалога была доброжелательной с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что помощники президентов России и США уже начали готовиться к личной встрече лидеров двух стран. По данным СМИ, очный контакт Путина и Трампа может произойти до 28 февраля 2025 года.