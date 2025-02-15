Bloomberg: возможная встреча Путина и Трампа пройдет до 28 февраля

Возможная встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом с целью переговоров по мирному урегулированию украинском конфликта может состояться до 28 февраля, сообщает агентство Bloomberg .

На следующей неделе представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии для подготовки к возможной встрече лидеров. Дату планируют определить до начала месяца Рамадан — до 28 февраля.

В статье отметили, что представлять Вашингтон на переговорах, предположительно, могут советник по национальной безопасности Майкл Уолц и специальный посланник Стив Виткофф. При этом о присутствии спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга пока не известно.

Из материала следует, что большинство европейских представителей пока не были уведомлены о предстоящей встрече. Предположительно, официальные лица из Украины также не полностью осведомлены о подготовке встречи представителей РФ и США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин формирует «команду тяжеловесов» для будущих переговоров по украинскому конфликту с Дональдом Трампом. Президент РФ своим выбором стремится обеспечить благоприятный исход любых переговоров.