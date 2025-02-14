сегодня в 18:22

Bloomberg: Путин собирает «команду тяжеловесов» для переговоров с Трампом

Российский президент Владимир Путин формирует «команду тяжеловесов» для будущих мирных переговоров по украинскому конфликту с главой американского государства Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg .

Так, в состав российский делегации могут войти помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В статье отметили, что Дмитриев может выступить в качестве ключевого неофициального канала коммуникации с представителями переговорной команды Трампа.

Из материала следует, что выбор этих участников переговоров указывает на стремление Путина обеспечить благоприятный исход любых переговоров.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал условие для перезагрузки отношений Вашингтона и Москвы. По его словам, сегодня изолированная от западных рынков Россия стала «младшим партнером Пекина».