Вэнс выставил условие, при котором США «перезагрузят» отношения с Россией

Вэнс допустил перезагрузку отношений между США и РФ после сделки по Украине

В интервью The Wall Street Journal Вэнс выразил мнение, что в нынешних условиях Россия, оказавшаяся изолированной от западных рынков, стала «младшим партнером Пекина». Он предложил перезагрузить отношения с Москвой, если будет достигнуто успешное соглашение по Украине.

Ссылаясь на президента Трампа, Вэнс отметил, что он говорил Путину, что тот может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя. Тем не менее, американский лидер ранее высказывался о том, что говорить о возможных уступках России на мирных переговорах еще слишком рано.

Кроме того, в ходе своего общения с Путиным Трамп намекнул на возможность отправки американских войск на Украину, что вызвало широкий резонанс.

Telegram-канал «Военная хроника» указывает, что упоминание о введении войск может быть воспринято как карточный блеф, демонстрирующий силу в переговорах, что Трамп обещал избирателям в ходе предвыборной кампании.

«Цель у такого подхода одна: максимально запутать и усложнить понимание всех условий, на которых США идут на переговоры. Особенно в публичном пространстве», — отмечается в сообщении.