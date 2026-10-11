«Яндекс» восстанавливает работу сервисов после сбоя
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Специалисты «Яндекса» в круглосуточном режиме продолжают восстанавливать работу сервисов и компонент платформы, сообщили в канале оповещения пользователей Yandex Cloud о проблемах с доступностью и восстановлении работоспособности сервисов.
«Работа каналов технической поддержки частично восстановлена. Команда платформы Yandex Cloud работает над ускорением разбора обращений, но все еще могут быть значимые задержки в ответах», — предупредили в компании.
Кроме того, для пользователей была приостановлена выдача квот на дополнительные облачные ресурсы.
В воскресенье во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса».
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