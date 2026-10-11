Андрей Воробьев: более 114 тыс многодетных семей проживает в Подмосковье

«Поздравляю все многодетные семьи с праздником! Спасибо родителям за огромный труд, терпение и любовь, которую вы каждый день дарите детям. Пусть в ваших домах всегда будут тепло, взаимопонимание, радость и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и вашим близким!» — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Подмосковье проживает более 114 тыс. многодетных семей, в которых растут около 369 тыс. детей.

По словам губернатора, Елена Клименко из городского округа Домодедово с мужем Сергеем воспитывают десятерых детей: шестерых дочерей и четверых сыновей. В 2026 году она получила почетное звание «Мать-героиня». Елена также основала воскресную школу при храме Архангела Михаила в деревне Акулинино. Здесь дети и семьи находят поддержку, внимание и душевное тепло.

Инна Дальниченко из Серебряных Прудов стала матерью-героиней, воспитывая 11 детей. Ее супруг Сергей погиб на СВО и посмертно удостоен Ордена Мужества. Сегодня Инна заботится о большой семье, сохраняя для детей любовь и поддержку.

Владимир и Марина Чураковы из Лобни воспитывают одиннадцать детей. Они увлекаются спортом, ведут активный образ жизни и с юных лет прививают эти ценности своим детям. Семья удостоена федеральной награды «Родительская слава», Марина также получила знак «Материнская слава» и Орден Преподобного Сергия Радонежского.

Ирина и Илья Савиновы из Орехово-Зуевского округа женаты уже 29 лет и воспитывают 7 детей, которые успешно учатся, занимаются творчеством и спортом, участвуют в олимпиадах и конкурсах. Ирина Александровна получила знак отличия «Материнская слава».

Власти региона стараются, чтобы многодетные семьи в Подмосковье чувствовали нашу поддержку. Для них предусмотрены льготы на школьное питание и проезд, выплаты, помощь с отдыхом и оздоровлением детей, а также адресная помощь в решении бытовых вопросов, заключил Воробьев.

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