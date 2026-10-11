Жительница Подмосковья осталась без дома и с ипотекой на 27 лет

Жительница Подмосковья хотела построить коттедж по льготной программе ИЖС, но из-за черных застройщиков осталась без дома и с ипотекой на 27 лет, сообщает Baza .

В 2023 году женщина взяла в кредит 9 млн рублей под низкий процент. Она также и выбрала одобренного банком ИП. Строительство дома быстро встало на стадии фундамента, который подрядчик якобы разобрал в отместку за постоянные напоминания заказчицы о работе.

Как удалось выяснить, банк за пять дней до сделки отозвал у ИП аккредитацию. При этом предупреждать клиентку об отзыве он не стал и провел сделку по ипотеке. Все средства сразу ушли подрядчику. Из-за этого пострадавшая попыталась признать кредитный договор недействительным, но не получилось.

Также бизнесмен уже был под следствием за другое мошенничество. Он сейчас отбывает наказание — 6 лет тюрьмы. Но и из колонии ИП пытается оспорить решение суда, вставшего на сторону покупательницы и обязавшего вернуть ей почти 12 млн рублей (это сумма с неустойкой и штрафом).

Как рассказала жительница Московской области, из-за разбирательств с подрядчиком у нее начались проблемы со здоровьем, поэтому пришлось уволиться с работы. Сначала с огромными платежами пострадавшей помогали знакомые, потом она оформила ипотечные каникулы, которые закончатся в декабре. До сих пор она не знает, как будет платить ипотеку за непостроенный дом и кредит за квартиру.

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