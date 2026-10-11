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В Подмосковье задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении бойца СВО

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье задержан подозреваемый в мошенничестве против участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По факту обмана участника спецоперации следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Силовики задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Челябинской области. Фигуранта доставили в отдел для допроса.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее жителям Подмосковья объяснили, что делать после перевода денег телефонным мошенникам.

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