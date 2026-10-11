В Подмосковье задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении бойца СВО Общество сегодня в 13:01 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье задержан подозреваемый в мошенничестве против участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По факту обмана участника спецоперации следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Челябинской области. Фигуранта доставили в отдел для допроса. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ранее жителям Подмосковья объяснили, что делать после перевода денег телефонным мошенникам. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.