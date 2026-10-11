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Мошенники развели на 3 млн рублей жителя Кубани, который хотел купить Lexus

Общество

Фото - © Unsplash.com

Житель Краснодарского края лишился почти 3 млн рублей, пытаясь купить автомобиль марки Lexus, сообщает 112.

55-летний мужчина наткнулся в интернете на объявление о продаже авто из Китая. Лжесотрудник «организации» предложил кубанцу приобрести кроссовер Lexus NX 200 2020 года. Доверчивый покупатель сначала перевел 2 млн рублей за машину, а затем еще 820 тыс. за таможенное оформление.

Как только деньги были отправлены, мошенник исчез. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что мошенники под видом курьеров просят назвать код подтверждения и используют его для доступа к аккаунтам и банковским приложениям.

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