Мошенники развели на 3 млн рублей жителя Кубани, который хотел купить Lexus
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Житель Краснодарского края лишился почти 3 млн рублей, пытаясь купить автомобиль марки Lexus, сообщает 112.
55-летний мужчина наткнулся в интернете на объявление о продаже авто из Китая. Лжесотрудник «организации» предложил кубанцу приобрести кроссовер Lexus NX 200 2020 года. Доверчивый покупатель сначала перевел 2 млн рублей за машину, а затем еще 820 тыс. за таможенное оформление.
Как только деньги были отправлены, мошенник исчез. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что мошенники под видом курьеров просят назвать код подтверждения и используют его для доступа к аккаунтам и банковским приложениям.
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