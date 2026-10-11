Сервисы «Яндекса» в Казахстане работают со сбоями

В воскресенье часть сервисов Yandex Qazaqstan в Казахстане недоступна или работает с перебоями, сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что за ошибкой на экране скрываются испорченные планы пользователей на выходной. Люди не могут никуда поехать, заказать еду или купить продукты. А те, у кого заказ оформлен, переживают за свои средства.

«Наши команды работают над восстановлением сервисов. Пока не можем назвать точный срок, но будем делиться здесь проверенной информацией. Если дело не терпит, пожалуйста, пока воспользуйтесь другим сервисом. Простите, что подвели вас сегодня», — сказали в Yandex Qazaqstan.

Также они поблагодарили пользователей за понимание, за спокойный разговор с курьером и за теплые слова в службе поддержки.

Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются. Сбой наблюдается в приложениях «Яндекс Go», «Яндекс Еда», у «Магнита» и «Вкусно — и точка», а еще у «Додо Пицца».

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