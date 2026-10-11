В работе сервисов «М.Видео» произошел сбой

Это произошло из-за аварии у облачного провайдера. Сейчас сайт и приложение работают с перебоями. Также у покупателей возможны трудности с оформлением выбранных товаров, доставкой и получением информации о заказах.

Специалисты компании вместе с командой провайдера работают над восстановлением сервисов. Как только все заработает, пользователям сразу сообщат.

«Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за терпение и понимание», — добавили в пресс-службе.

Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются. Сбой наблюдается в приложениях «Яндекс Go», «Яндекс Еда», у «Магнита» и «Вкусно — и точка», а еще у «Додо Пицца».

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