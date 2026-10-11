Кулинарная блогерша из Москвы победила на конкурсе красоты «Миссис ООН»

Кулинарная блогерша из Москвы Мария Филина одержала победу на международном конкурсе красоты Ms. and Mrs. United Nations 2026 («Мисс и Миссис Организация Объединенных Наций»). 50-летняя соотечественница стала первой победительницей в своей возрастной категории, сообщает ТАСС .

В конкурсе участвовали победительницы национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран. Программа недели включала встречи с официальными лицами принимающей стороны, культурные мероприятия, экскурсии, благотворительные акции и званые ужины по традициям стран-участниц. Также ежедневно проходили трехчасовые репетиции финального шоу, состоявшегося 10 октября.

«Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», — поделилась Филина.

Кроме того, москвичка поблагодарила организаторов конкурса с индийской и российской стороны за внимание и заботу о каждой участнице.

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