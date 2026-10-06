Мошенники выдают себя за курьеров, чтобы получить доступ к счетам

Злоумышленники под видом доставки просят назвать код подтверждения и используют его для доступа к аккаунтам и банковским приложениям, сообщает АБН24 .

По данным сервиса «МТС Защитник», летом 2026 года звонки от имени служб доставки и маркетплейсов составили 12% всех мошеннических звонков в России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их доля достигла 16% — эта легенда стала самой распространенной в регионе.

Аферисты используют привычку подтверждать доставку кодами. Знание имени, адреса или деталей заказа усиливает доверие. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут собрать дополнительные сведения, а затем запугивать человека сообщениями о взломе или кредите на его имя.

Эксперт по кибербезопасности и безопасному внедрению искусственного интеллекта Наталья Абрамова пояснила, что правило должно быть предельно простым: если во время входящего звонка вас просят назвать код из SMS или push-уведомления — разговор нужно прекратить и самостоятельно проверить заказ в официальном приложении.

«Мошенничество сегодня все чаще начинается не со взлома технологии, а со взлома доверия. „Курьер“ в этой схеме — всего лишь удобная социальная маска», — подчеркнула Абрамова.

Психолог Родион Чепалов рекомендовал сервисам разделять коды получения заказа и авторизации. Если звонящий торопит или возражает против проверки через приложение, это повод завершить разговор.

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