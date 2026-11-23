Не болезнь, а особенность: почему целлюлит появляется и у худых, и у полных

Целлюлит — одна из самых распространенных особенностей женской кожи, которая при этом нередко становится причиной недовольства собственной внешностью. Реклама обещает избавление от него с помощью кремов, массажей и специальных диет. Действительно ли его нужно лечить и можно ли сделать кожу идеально гладкой, рассказала РИАМО врач-косметолог, дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

Целлюлит с медицинской точки зрения: норма или болезнь

«С медицинской точки зрения целлюлит — это не заболевание, а распространенная особенность строения подкожно-жировой клетчатки. Неровности появляются из-за взаимодействия жировых долек и соединительнотканных перегородок, которые удерживают кожу», — объяснила Шухман.

По ее словам, когда жировая ткань начинает выступать между ними, поверхность кожи приобретает характерный рельеф. Это может происходить даже у стройных женщин.

Главные причины целлюлита: почему он появляется и при нормальном весе

На появление целлюлита влияет несколько факторов. Важную роль играют наследственность, гормональный фон, особенности распределения жировой ткани, возраст и состояние соединительной ткани. Эстрогены могут влиять на выраженность изменений. С возрастом кожа теряет упругость, поэтому неровности иногда становятся заметнее.

При этом целлюлит нельзя считать прямым следствием лишнего веса или неправильного питания. Он встречается у женщин с разным телосложением. Похудение может сделать его менее заметным, но не гарантирует полного исчезновения.

Даже интенсивные тренировки не способны полностью изменить генетически обусловленное строение подкожной клетчатки.

Можно ли избавиться от целлюлита: правда о кремах, массаже и спорте

Некоторые методы могут уменьшить выраженность целлюлита, заметный, хотя часто временный или умеренный эффект. Регулярная физическая активность, особенно силовые тренировки, помогает укрепить мышцы и улучшить контуры тела.Стабильный вес и сбалансированное питание также полезны для общего состояния кожи.

«Не стоит рассчитывать, что антицеллюлитный крем или домашнее обертывание разрушит жировые клетки и навсегда избавит от неровностей. Массаж может временно улучшить внешний вид кожи за счет воздействия на ткани и уменьшения отечности, но не устраняет причину целлюлита», — отметила доктор.

Опасные симптомы: когда нужно обратиться к врачу

Важно отличать обычный целлюлит от изменений, которые могут говорить о проблемах со здоровьем, предупредила Шухман.

Если кожа внезапно покраснела, стала горячей и болезненной, появился выраженный отек или изменения возникли преимущественно на одной ноге, необходимо обратиться к врачу. Такие симптомы не характерны для обычного целлюлита и требуют оценки специалиста.

Психология красоты: почему целлюлит — нормальная особенность женского организма

Как подчеркнула доктор, самое главное — перестать воспринимать целлюлит как дефект, который обязательно нужно исправлять.

«Это нормальная особенность женского организма, а не показатель плохого здоровья или недостаточного ухода за собой. Работать над качеством кожи можно, если этого хочется самой женщине, но делать это из-за навязанных стандартов красоты совершенно необязательно», — заключила врач.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов получил от людей множество негативных комментариев после того, как его жена Анастасия Костенко рассказала историю о целлюлите. По словам модели и многодетной мамы, после родов муж как-то намекнул, что ей не мешало бы похудеть, а на бедрах стал заметен «апельсинчик». Позднее Костенко пояснила, что это была не критика со стороны Тарасова, а просто один из их разговоров перед началом тренировок.

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