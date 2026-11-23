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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на сумму свыше 14,8 млн рублей в 2026 году

Роскомнадзор с января по сентябрь 2026 года назначил иностранным агентам штрафы на общую сумму более 14,8 млн рублей. Этот показатель на 72% превышает сумму взысканий за аналогичный период прошлого года, пишут « Известия ».

За девять месяцев 2026 года в отношении иноагентов было составлено 189 протоколов об административных правонарушениях.

Как уточнили в Роскомнадзоре, наиболее распространенными основаниями для привлечения к ответственности стали публикация материалов без обязательной маркировки, а также пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Замоскворецкий районный суд назначил актрисе Яне Трояновой* штраф в 50 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

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* Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов.