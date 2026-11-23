В России зафиксирована новая схема мошенничества с использованием фальшивых судебных уведомлений. Злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах, предлагая перейти по ссылке для ознакомления с материалами дела, пишет « Лента.ру ».

По данным компании F6, пользователям поступают сообщения от аккаунта с названием «Реестр ФССП». В них содержится информация о необходимости явиться в суд и предложение открыть PDF-файл под названием «Постановление».

После перехода по ссылке открывается сайт, имитирующий сервис ознакомления с материалами дела. Для продолжения пользователю предлагают ввести шестизначный код из всплывающего уведомления. При этом код отображается непосредственно на мошенническом сайте, тогда как при настоящей авторизации он обычно поступает по SMS или электронной почте.

После ввода кода пользователю сообщают о якобы взломе его учетной записи на государственном сервисе и предлагают связаться со службой поддержки по указанному номеру телефона. Если человек не вводит код, ему могут поступать звонки и сообщения с угрозами.

Дальнейшее общение может сопровождаться различными сценариями обмана: от сообщений о якобы причастности к финансированию запрещенной деятельности до требований перевести или задекларировать денежные средства.

Также мошенники могут представляться сотрудниками государственных и правоохранительных органов и пытаться вовлечь собеседников в противоправные действия.

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