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Мендель заявила, что Зеленский приближает Украину к капитуляции

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями ведет Украину к капитуляции, отказываясь принимать реалистичные предложения по мирному урегулированию. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, сообщает РИА Новости .

В публикации в социальной сети X она отметила, что Зеленский отвергает возможные варианты мирного соглашения, что, по ее оценке, лишь усугубляет положение страны.

В качестве примера справедливого урегулирования Мендель привела соглашение, положившее конец советско-финской войне в 1944 году.

По ее словам, достигнутые тогда договоренности позволили Финляндии сохранить государственность, народ и продолжить дальнейшее развитие.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон якобы поставил в переговорах вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, но при условии вывода ВСУ с территории Донбасса.

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