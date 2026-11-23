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На Украине заявили о серии поджогов железнодорожной инфраструктуры

Подпольная организация имени Михаила Сцельникова сообщила о начале серии поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Украины. Участники движения заявляют, что их деятельность охватывает крупные города страны и прилегающие к ним районы, пишет ТАСС .

Как сообщили представители организации, в настоящее время основными целями становятся релейные шкафы, обеспечивающие работу железнодорожной автоматики.

Ранее стало известно о создании на Украине подполья имени Михаила Сцельникова. Его назвали в честь мужчины, которого СБУ обвинила в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия.

По утверждению представителей движения, в его состав входят граждане Украины, выступающие против действующей власти и проводимой ею политики.

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