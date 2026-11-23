Исследователи из Токийского университета провели необычный эксперимент, в ходе которого внедрили ДНК одноклеточной красной водоросли в хромосомы клеток грызуна, сообщает РЕН ТВ .

Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, клетки сохранили чужеродный генетический материал и продолжили нормально делиться. Даже после более чем 150 поколений в них оставалась практически вся ДНК водоросли.

При этом активными оказались лишь около 4% генов, кодирующих белки. Поэтому приобретенный генетический материал не наделил клетки способностью к фотосинтезу.

Ученые надеются, что эксперимент позволит лучше понять механизмы интеграции и сохранения чужеродной ДНК в клетках других видов. В основу исследования легли природные симбиотические системы, в которых один организм существует внутри другого.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.