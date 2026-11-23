Бундесвер протестировал беспилотники немецких компаний в Литве
Вооруженные силы Германии провели испытания беспилотников компаний Helsing и Stark в рамках учений на территории Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным издания, военные проверяли работу аппаратов при выполнении задач по обнаружению и поражению танков. Беспилотники использовались без боевых зарядов — вместо них были установлены макеты.
До этого военнослужащие Германии протестировали программное обеспечение Clarity, разработанное компанией Helsing. Система использует искусственный интеллект для обнаружения целей.
Испытания прошли в рамках учений Freedom Shield, проводимых немецкими вооруженными силами в Литве.
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