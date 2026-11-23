США за десять лет выдворили более 43 тысяч граждан Украины

Американские власти за период с 2014 по 2023 год выдворили из страны более 43 тысяч граждан Украины. Такие данные следуют из миграционной статистики США, сообщает РИА Новости .

Согласно опубликованным сведениям, 2 149 украинцев подверглись процедуре принудительного возвращения. Она применяется, в частности, к мигрантам, задержанным при незаконном пересечении границы, а также к тем, кто согласился покинуть страну самостоятельно во избежание депортации.

Особенно заметно число таких случаев выросло в 2023 году: показатель увеличился почти в десять раз — со 113 человек в 2022 году до 1 060.

Еще 41 157 граждан Украины прошли процедуру административного возвращения. Она предполагает добровольный отказ от въезда в США и может использоваться как альтернатива депортации с последующим запретом на повторное посещение страны сроком до 20 лет или пожизненно, в том числе при выявлении поддельных документов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.