В Манчестере концерт американского рэпера сорвали из-за слезоточивого газа
В британском Манчестере неизвестный распылил слезоточивый газ во время выступления американского рэпера Дона Толивера, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun.
Инцидент спровоцировал давку среди зрителей. Из-за произошедшего артисту пришлось досрочно завершить концерт. На место прибыли экстренные службы.
По данным полиции Манчестера, серьезных травм среди посетителей мероприятия не зафиксировано.
Концерт проходил на крытой арене Co-op Live, которая рассчитана на 23,5 тыс. зрителей и считается крупнейшей концертной площадкой Великобритании по вместимости.
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