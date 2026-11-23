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В Удмуртии в Сюмсинском районе объявили план «Ковер»

В понедельник в Сюмсинском районе Удмуртии введен режим «Ковер», сообщил исполняющий обязанности председателя Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Колдомов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать в районе деревни Березовка в 05:00 по местному времени (04:00 мск).

Отмечается, что радиус действия ограничений составляет 150 километров.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска.

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